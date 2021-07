Gli eredi di Craxi perdono il 'beneficio di inventario': hanno sanzioni per oltre 10miliardi di vecchie lire (Di martedì 13 luglio 2021) I figli e la moglie di Bettino Craxi hanno perso in Cassazione, in qualità di eredi con 'beneficio di inventario', il ricorso contro gli avvisi di accertamento per le tasse evase e da pagare su oltre ... Leggi su globalist (Di martedì 13 luglio 2021) I figli e la moglie di Bettinoperso in Cassazione, in qualità dicon 'di', il ricorso contro gli avvisi di accertamento per le tasse evase e da pagare su...

