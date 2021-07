Gli Azzurri, i Maneskin, Draghi: Nyt celebra l’Italia: “È la rinascita" (Di martedì 13 luglio 2021) La schiacciante vittoria degli Azzurri, Matteo Berrettini, Mario Draghi e i Maneskin. l’Italia sta acquisendo, dopo decenni, una forza nuova in Europa. Lo scrive il “New York Times” in un articolo a firma di Jason Horowitz, corrispondente del quotidiano a Roma. Il quotidiano celebra la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio, sottolineando come essa sia solo “l’ultimo segnale di una rinascita nazionale”. Horowitz infatti esalta Matteo Berrettini, primo italiano nella storia a giocare una finale di Wimbledon; i Maneskin, vincitori dell’Eurovision song ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) La schiacciante vittoria degli, Matteo Berrettini, Marioe ista acquisendo, dopo decenni, una forza nuova in Europa. Lo scrive il “New York Times” in un articolo a firma di Jason Horowitz, corrispondente del quotidiano a Roma. Il quotidianola vittoria delagli Europei di calcio, sottolineando come essa sia solo “l’ultimo segnale di unanazionale”. Horowitz infatti esalta Matteo Berrettini, primo italiano nella storia a giocare una finale di Wimbledon; i, vincitori dell’Eurovision song ...

Advertising

gigiodonna1 : Campioni d’Europa ?? Orgogliosi di aver regalato il sorriso a tutti gli italiani e aver vissuto insieme ai nostri st… - juventusfc : ????????????????????????????????????! ???????? GLI #AZZURRI CE L’HANNO FATTA! HANNO VINTO #EURO2020! ?? COMPLIMENTI AI NOSTRI FAB FOUR BI… - ItalyMFA : ?? ?? ?? Grazie ai nostri #Azzurri che hanno fatto battere i ?????? di tutti gli italiani in Patria e nel mondo ??????… - attaetude__ : a parte che la vittoria non va a chi ci tiene di più ma a chi è più bravo, e poi bo dire che gli azzurri non ci ten… - luigi_peragine : RT @Vivo_Azzurro: #RinascimentoAzzurro ?????? #Wembley incorona gli #Azzurri: l’Italia supera l’Inghilterra ai rigori, siamo Campioni d’Europ… -