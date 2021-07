Gli auguri a Belen da Stefano De Martino e Corona, il benvenuto a Luna (Di martedì 13 luglio 2021) Belen ha annunciato subito la nascita della figlia e gli auguri alla piccola Luna sono arrivati anche da Fabrizio Corona e Stefano De Martino. L’ex marito di Belen Rodriguez ha però evitato di commentare con gli auguri che magari tutti avrebbero voluto leggere. Stefano De Martino ha infatti lasciato solo un like alla foto della piccola appena nata. Luna Marì è il frutto dell’amore di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ma poco più di un anno fa la showgirl ha provato in tutti i modi a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 luglio 2021)ha annunciato subito la nascita della figlia e glialla piccolasono arrivati anche da FabrizioDe. L’ex marito diRodriguez ha però evitato di commentare con gliche magari tutti avrebbero voluto leggere.Deha infatti lasciato solo un like alla foto della piccola appena nata.Marì è il frutto dell’amore diRodriguez e Antonino Spinalbese ma poco più di un anno fa la showgirl ha provato in tutti i modi a ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi: I miei più sentiti auguri a tutti gli atleti e le atlete che parteciperanno alle #Olimpiadi d… - Stefandevrij : Tanti auguri amore mio per questo traguardo importante, gli sforzi sono stati ripagati?? Fiero di te e ti amo tanto… - SkyTG24 : È stato l'allenatore Oronzo Canà ma anche nonno Libero: oggi compie gli anni uno dei protagonisti della comicità it… - semprevane : @SoloLibera Io non ti ho dato gli auguri né nulla. Non capisco aiut???? - SoloLibera : Grazie a tutti voi che avete dedicato un minuto del vostro tempo per farmi gli auguri! Vorrei ringraziarvi ad uno a… -