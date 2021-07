(Di martedì 13 luglio 2021) "Io credo che la legge Bonafede sulla prescrizione sia uno scandalo. Sono responsabili leghisti e grillini. La dobbiamo cambiare, noi l'avremmo cambiata in modo diverso. La proposta del governo non è ...

Advertising

HuffPostItalia : Matteo Renzi apre ai referendum leghisti sulla giustizia - fattoquotidiano : Referendum sulla giustizia, l’apertura di Renzi a Salvini: “Dà stimolo a riforme più serie, stiamo ragionando se fi… - matteorenzi : A proposito di giustizia, in #Controcorrente parlo di Alfonso Bonafede. Ecco la terza anticipazione del libro che u… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Giustizia: Renzi, testo Cartabia? da Iv emendamenti: (ANSA) - ROMA, 13 LUG - 'Io credo che la legg… - GiancarloDeRisi : Ma che fanno i due Matteo e che ne dicono gli elettori? Sembra che Renzi e Salvini procedano verso un patto su cinq… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Renzi

Agenzia ANSA

Lo ha detto Matteonella conferenza stampa di presentazione del suo libro "Controcorrente". . 13 luglio 2021... il PD non cede all'asse Lega -sulle modifiche: si va verso la conta al Senato Ddl Zan, il ... Stamani si riunirà la Commissione. Il Presidente Ostellari ( Lega ) potrebbe decidere di ..."Io credo che la legge Bonafede sulla prescrizione sia uno scandalo. Sono responsabili leghisti e grillini. La dobbiamo cambiare, noi l'avremmo cambiata in modo diverso. (ANSA) ...Uefa e Ue: Riusciranno i vari Renzi, Letta, Grillo, Salvini, Meloni, e l'aggiunto politico non di mestiere Grillo, a rimettere in pista il Paese attraverso i loro cinguettii e schiamazzi?