Giulia Salemi | mamma Fariba coglie alla sprovvista | “Qualcosa è cambiato”

(Di martedì 13 luglio 2021) LadiTehrani, ha rotto il silenzio dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi rivelandodi inaspettato., dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, è stata subito catapultata nel mondo dell’Isola dei Famosi. In quanto suaTehrani ha accettato di buon grado di essere una delle prime naufraghe della L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Fariba e Ilary Blasi non sono mai andate molto d'accordo Durante le puntate di L'Isola dei famosi, Ilary Blasi ha più volte punzecchiato Fariba, la mamma die alla destinataria delle ...Pierpaolo Pretelli escelgono le vacanza estive per le presentazioni ufficiali in famiglia. Ecco dov'è andata la ...La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, ha rotto il silenzio dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi rivelando qualcosa di inaspettato.Fariba Tehrani si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nel corso della sua ultima intervista radiofonica. La mamma vip della modella e influencer Giulia Salemi ha punzecchiato la conduttrice tv dell ...