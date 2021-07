Giroud Milan, l’indiscrezione: «Ecco quando farà le visite mediche» (Di martedì 13 luglio 2021) Come affermato da Carlo Laudisa, è stato definito il passaggio di Olivier Giroud al Milan. La data di arrivo e visite mediche Come affermato da Carlo Laudisa, è definito il passaggio di Olivier Giroud al Milan. Ecco le parole del giornalista: «È arrivata l’attesa fumata bianca per Olivier Giroud al Milan. Intesa con il Chelsea per 1 milione di euro. Il centravanti arriva giovedì per le visite mediche». Per Giroud il primo allenamento a Milanello sarà però posticipato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Come affermato da Carlo Laudisa, è stato definito il passaggio di Olivieral. La data di arrivo eCome affermato da Carlo Laudisa, è definito il passaggio di Olivieralle parole del giornalista: «È arrivata l’attesa fumata bianca per Olivieral. Intesa con il Chelsea per 1 milione di euro. Il centravanti arriva giovedì per le». Peril primo allenamento aello sarà però posticipato ...

Advertising

AntoVitiello : Risolti gli ultimi dettagli burocratici tra #Milan e #Chelsea, #Giroud è atteso giovedì in Italia - Gazzetta_it : Milan, finalmente Giroud: accordo col Chelsea, giovedì le visite mediche - carlolaudisa : È arrivata l’attesa fumata bianca per Olivier #Giroud al #Milan. Intesa con il #Chelsea per 1 milione di euro. Il c… - YBah96 : RT @Sianews_: #Milan venerdì le visite mediche di Olivier #Giroud ????? Retroscena: prima del weekend #Marotta ha fatto un tentativo in ext… - SalGal1899 : RT @AntoVitiello: Risolti gli ultimi dettagli burocratici tra #Milan e #Chelsea, #Giroud è atteso giovedì in Italia -