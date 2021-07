Giorgia Villa salta le Olimpiadi! Distorsione alla caviglia, Vanessa Ferrari entra in squadra. Convocata Lara Mori (Di martedì 13 luglio 2021) Giorgia Villa non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La bergamasca si era infortunata sabato pomeriggio durante l’esercizio al corpo libero valido per il concorso generale dei Campionati Italiani. Inizialmente non sembrava nulla di grave, poi col passare delle ore la situazione è peggiorata e gli esami medici effettuati nelle ultime ore hanno tolto la speranza di vedere ai Giochi la fresca Campionessa d’Italia all-around. La diagnosi è infatti molto chiara: trauma discorsivo alla caviglia del piede sinistro. Impossibile recuperare in una manciata di giorni: la ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021)non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. La bergamasca si era infortunata sabato pomeriggio durante l’esercizio al corpo libero valido per il concorso generale dei Campionati Italiani. Inizialmente non sembrava nulla di grave, poi col passare delle ore la situazione è peggiorata e gli esami medici effettuati nelle ultime ore hanno tolto la speranza di vedere ai Giochi la fresca Campionessa d’Italia all-around. La diagnosi è infatti molto chiara: trauma discorsivodel piede sinistro. Impossibile recuperare in una manciata di giorni: la ...

