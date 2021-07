Giorgia Villa rovinata da una gara inutile. Campionati Italiani a ridosso delle Olimpiadi? Prova senza senso (Di martedì 13 luglio 2021) Possiamo chiaramente dirlo, senza nasconderci dietro a un mignolo: fare una gara a dieci giorni dalla partenza per le Olimpiadi era scellerato. Una follia oggettivamente inutile e senza senso, che sfortunatamente si è rivelata fatale per Giorgia Villa. Sabato pomeriggio si è infortunata al corpo libero in occasione dell’all-around dei Campionati Italiani Assoluti, si è procurata un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e ha dovuto dire addio ai Giochi: la bergamasca non potrà partecipare a Tokyo 2021, l’evento a cui ha ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Possiamo chiaramente dirlo,nasconderci dietro a un mignolo: fare unaa dieci giorni dalla partenza per leera scellerato. Una follia oggettivamente, che sfortunatamente si è rivelata fatale per. Sabato pomeriggio si è infortunata al corpo libero in occasione dell’all-around deiAssoluti, si è procurata un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e ha dovuto dire addio ai Giochi: la bergamasca non potrà partecipare a Tokyo 2021, l’evento a cui ha ...

DreamerGym : RT @GymCastic: Tokyo - Giorgia Villa si infortuna a Napoli e perde i Giochi. Ferrari in squadra, Lara Mori individualista. - limitless271828 : Senza Giorgia Villa chissà se ci arriveremo ai Team Finals... Ci arriveranno sicuramente USA, Russia, UK, China e penso anche Francia - valoreassoluto_ : @atitecuidoyo giorgia villa - GymCastic : Tokyo - Giorgia Villa si infortuna a Napoli e perde i Giochi. Ferrari in squadra, Lara Mori individualista.… - layout_tkachev : RT @catjolras: Giorgia Villa infortunata a una settimana dai giochi non toccatemi sono tristissima non se lo meritava Poi mi spiegate perch… -