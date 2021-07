Giorgia Meloni cita Orwell a caso contro l’obbligo vaccinale

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 13 luglio 2021)risponde a Macron attraverso unazione di George, iter piuttosto cervellotico ma vero. Fidatevi. In queste ore il tema delè tornato di moda, a far scattare la querelle sono state le parole del Presidente francese Emmanuel Macron che vuole imporre in tutto il paese il green pass per l’ingresso a ristoranti e mezzi di trasporto. Sul tema è piombata come un falco, i cui consensi sono in ascesa da mesi ormai. Lei, più di Salvini, offre casa a populisti e nazionalisti. L’idea di utilizzare il green ...