Giorgia Meloni attacca l’obbligo vaccinale. Burioni le ricorda che lo introdusse (anche) “Lui” (Di martedì 13 luglio 2021) «L’idea di utilizzare il Green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante, è l’ultimo passo verso la realizzazione di una società orwelliana». Giorgia Meloni si scaglia contro l’obbligo di vaccinazione anti Covid. In un post su Twitter la definisce «una follia anticostituzionale che Fratelli d’Italia respinge con forza». E poi spiega che tutto ha a che fare con la cosiddetta «libertà individuale che per lei e il suo partito è «sacra e inviolabile». Immediata la reazione di Roberto Burioni che, appellandosi a qualche cenno storico, le ricorda che «la prima vaccinazione moderna obbligatoria ... Leggi su open.online (Di martedì 13 luglio 2021) «L’idea di utilizzare il Green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante, è l’ultimo passo verso la realizzazione di una società orwelliana».si scaglia controdi vaccinazione anti Covid. In un post su Twitter la definisce «una follia anticostituzionale che Fratelli d’Italia respinge con forza». E poi spiega che tutto ha a che fare con la cosiddetta «libertà individuale che per lei e il suo partito è «sacra e inviolabile». Immediata la reazione di Robertoche, appellandosi a qualche cenno storico, leche «la prima vaccinazione moderna obbligatoria ...

