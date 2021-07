Giochi Olimpici Tokyo su Discovery+ con 3000 ore in 30 «canali» dedicati (Di martedì 13 luglio 2021) La passione per il più importante evento sportivo al mondo è pronta a ripartire. Dal 23 luglio all’8 agosto ci si potrà finalmente godere i Giochi Olimpici Tokyo 2020, la 32esima edizione, minuto per minuto su Discovery+. La piattaforma Ott del gruppo Discovery, infatti, sarà l’unica realtà dove gli spettatori avranno accesso ad ogni evento, ad ogni competizione, a tutte le medaglie e alle gesta di ogni singolo atleta azzurro impegnato in Giappone.Una vera e propria “full immersion” che permetterà agli abbonati di Discovery+ un accesso senza precedenti ai Giochi... Leggi su digital-news (Di martedì 13 luglio 2021) La passione per il più importante evento sportivo al mondo è pronta a ripartire. Dal 23 luglio all’8 agosto ci si potrà finalmente godere i2020, la 32esima edizione, minuto per minuto su. La piattaforma Ott del gruppo Discovery, infatti, sarà l’unica realtà dove gli spettatori avranno accesso ad ogni evento, ad ogni competizione, a tutte le medaglie e alle gesta di ogni singolo atleta azzurro impegnato in Giappone.Una vera e propria “full immersion” che permetterà agli abbonati diun accesso senza precedenti ai...

