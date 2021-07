Gigio Donnarumma rivela perchè non ha esultato dopo l'ultimo rigore parato (Di martedì 13 luglio 2021) Gigio Donnarumma ancora non ci crede. Il portiere di Castellammare di Stabia ha stupito tutti i tifosi di calcio durante EURO2020. Le sue incredibili parate e la mentalità con cui ha affrontato per ben due volte la lotteria dei rigori gli sono valse il premio del miglior calciatore del torneo. L'ex Milan e i suoi compagni hanno ripetuto le imprese di leggende come Zoff, Facchetti e Riva riportando in Italia un trofeo che mancava da 53 anni. Donnarumma: «Non avevo capito che era l'ultimo rigore» E pensare che Gigio non aveva neanche realizzato di aver parato il ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 13 luglio 2021)ancora non ci crede. Il portiere di Castellammare di Stabia ha stupito tutti i tifosi di calcio durante EURO2020. Le sue incredibili parate e la mentalità con cui ha affrontato per ben due volte la lotteria dei rigori gli sono valse il premio del miglior calciatore del torneo. L'ex Milan e i suoi compagni hanno ripetuto le imprese di leggende come Zoff, Facchetti e Riva riportando in Italia un trofeo che mancava da 53 anni.: «Non avevo capito che era l'» E pensare chenon aveva neanche realizzato di averil ...

