Gigio Donnarumma rivela perché non ha esultato dopo il rigore parato (Di martedì 13 luglio 2021) La rivelazione di Donnarumma Gigio Donnarumma ancora non crede all’impresa fatta da lui e dai suoi compagni di Nazionale e tantomeno di essere stato premiato come il migliore di Euro2020. Per lui si tratta del primo trofeo così importante, così come per tanti suoi colleghi che ora assaporano una vittoria meritata e sudata. Nel corso L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 13 luglio 2021) Lazione diancora non crede all’impresa fatta da lui e dai suoi compagni di Nazionale e tantomeno di essere stato premiato come il migliore di Euro2020. Per lui si tratta del primo trofeo così importante, così come per tanti suoi colleghi che ora assaporano una vittoria meritata e sudata. Nel corso L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

UEFAcom_it : 'Ho dovuto rimettere la testa a posto e pararne un altro...' Gigio Donnarumma ?????? #EURO2020 #ITA | @Vivo_Azzurro - ZZiliani : Non so se ci avete fatto casa: parato anche l’ultimo, ha esultato così. Miglior portiere del mondo (non per corto m… - CB_Ignoranza : Sei il portiere più forte al mondo, grazie Gigio. L'Europeo è tuo ???????? #Donnarumma #Italia #Euro2020 #Nazionale… - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: 'Non ho esultato perché non avevo capito!'?? Non ti preoccupare Gigio, non sei stato il solo a non accorgerti subito... C… - heart_kandrakar : RT @Eurosport_IT: 'Non ho esultato perché non avevo capito!'?? Non ti preoccupare Gigio, non sei stato il solo a non accorgerti subito... C… -