Gigi Finizio interpreta Caruso. Via alle celebrazioni per la scomparsa del tenore (Di martedì 13 luglio 2021) Partono dal Museo della Moda di Napoli, giovedì 15 luglio alle 20,30 le attesissime celebrazioni del Centenario della scomparsa di Enrico Caruso. Ospite della Fondazione Elena Aldobrandini nella prestigiosa cornice della dimora storica di piazzetta Mondragone, ad "aprire le danze" sarà il cantautore napoletano Gigi Finizio, che per gli invitati della "prima" ha previsto una scaletta a metà strada tra i suoi successi di sempre (da Amore Amaro a Lo Specchio dei Pensieri) con il meglio del suo ultimo album (da Solo Tu a Pezzo dopo Pezzo) e, naturalmente, una personale ...

