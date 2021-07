Ghostwire Tokyo | uscita rinviata!

(Di martedì 13 luglio 2021) All’inizio di questo mese si è tenuto il consueto State of Play di Sony, ma pare che non vi fosse traccia dell’diL’di, un titolo prodotto da Tango Gameworks che aveva lavorato anche alla serie di The Evil Within, è stata dunque ufficialmente posticipata al 2022 con un post su Twitter. Ma vediamo di partire dall’inizio.: un’rimandata sempre più Riguardo l’di, è stata la stessa Tango Gameworks a ...

Info_e_Games : Ghostwire Tokyo è stato rimandato, ecco a quando - - Muan79 : RT @bethesda_it: Aggiornamento su Ghostwire: Tokyo da Tango Gameworks. #GhostwireTokyo - KaiserZR : RT @eXtas1stv: Otra mentira del fake insider ?? Ghostwire Tokyo se retrasa a 2022. - xbox_series : gomblotto ???????? - infoitscienza : Ghostwire Tokyo rinviato, l’esclusiva temporale di PS5 non uscirà nel 2021 – Notizia – PCVideogiochi per PC e conso… -

Ultime Notizie dalla rete : Ghostwire Tokyo

Il publihser Bethesda e lo sviluppatore Tango Gameworks hanno annunciato il rinvio di. Il titolo di Shinji Mikami e Kenji Kimura, annunciato all'E3 2019 e previsto per il 2021, arriverà invece ad inizio 2022 . Le motivazioni stanno anche nel non dover far lavorare ...non uscirà più quest'anno. Tango Gameworks ha annunciatonon uscirà più ad ottobre di quest'anno, ma arriverà invece all'inizio del 2022. Il team ha affermato che ...Dopo essere stato annunciato per la prima volta nel 2019, Ghostwire Tokyo è completamente scomparso dai radar e anche durante l'ultimo E3 non abbiamo sentito parlare di questo titolo horror, sviluppat ...Nella giornata di oggi, Tango Gameworks ha preso la difficile decisione di rinviare Ghostwire: Tokyo, fornendoci tuttavia (per fortuna) una nuova finestra di lancio, tutto sommato abbastanza vicina.