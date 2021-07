GFVip, Selvaggia Roma contro gli ex gieffini: “La parola amicizia nella bocca di tutti, con il rispetto di pochi” (Di martedì 13 luglio 2021) Selvaggia Roma, seppur per poco tempo, ha avuto un impatto molto positivo all’interno della casa del Grande Fratello. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, però, sembrerebbe non essere in buoni rapporti con i suoi colleghi. Cosa sarà successo? Vediamo. DOPO IL GF VIP – All’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex Temptation Island ha avuto ampio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 13 luglio 2021), seppur per poco tempo, ha avuto un impatto molto positivo all’interno della casa del Grande Fratello. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, però, sembrerebbe non essere in buoni rapporti con i suoi colleghi. Cosa sarà successo? Vediamo. DOPO IL GF VIP – All’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex Temptation Island ha avuto ampio L'articolo

Advertising

GiuseppeporroIt : Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma lancia una frecciatina agli ex vipponi del reality #gfvip #selvaggiaroma - blogtivvu : Selvaggia Roma contro gli ex colleghi del Grande Fratello Vip: la frecciatina - OKalitera : @Cmarti_10 @Ungioco_gfvip Selvaggia è stata vittima della sua ossessione per anni, soprattutto quando era il best d… - Cmarti_10 : @Ungioco_gfvip Selvaggia non dice caxxo ogni 2 parole e non insulta la gente gratis a differenza sua #prelemi - Ungioco_gfvip : Credo che Parpiglia e la Lucarelli siano due facce della stessa medaglia. Con una differenza importante. Selvaggia… -