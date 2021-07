Germania: a giugno inflazione a +2,3%, +0,4% su mese (Di martedì 13 luglio 2021) Wiesbaden, 13 lug. (Adnkronos) – A giugno l’inflazione tendenziale in Germania ha registrato una crescita del 2,3%, in lieve rallentamento rispetto a +2,5% registrato a maggio. Lo rende noto Destatis, l’istituto di statistica tedesco in un comunicato. I prezzi al consumo hanno registrato una crescita dello 0,4% rispetto al mese precedente come a maggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 luglio 2021) Wiesbaden, 13 lug. (Adnkronos) – Al’tendenziale inha registrato una crescita del 2,3%, in lieve rallentamento rispetto a +2,5% registrato a maggio. Lo rende noto Destatis, l’istituto di statistica tedesco in un comunicato. I prezzi al consumo hanno registrato una crescita dello 0,4% rispetto alprecedente come a maggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Germania: a giugno inflazione a +2,3%, +0,4% su mese... - moneypuntoit : ?? Germania: inflazione come le attese a giugno al 2,3% annuale ?? - CoordEuropa : Germania - Il 24 giugno 2021 il tribunale federale del lavoro ha stabilito che le persone che forniscono assistenza… - MatteoSorrenti : Grazie @LidlItalia per aver venduto quel pallone. E quel 18 giugno 2021 di nascosto, come un ladro, sono andato a… - PaoloLuraschi : -Usa:rapporto WASDE materie prime agricole e bestiame •Martedì 13 luglio -UK:vendite al dettaglio luglio -Cina:impo… -