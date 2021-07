Gender, Lufthansa cancella «signori e signore». Meloni: «Si potrà ancora dire che il cielo è blu?» (Di martedì 13 luglio 2021) Anche Lufthansa si piega al Gender e dice addio alla formula di saluto a bordo introdotta da «signori e signore». La notizia è stata divulgata dal quotidiano tedesco Bild e confermata da un portavoce della compagnia, la prima in Germania e fra le prime al mondo. La formula di saluto più “neutra”, che non è stata canonizzata, sarà estesa anche a tutte le controllate: Swiss, Austrian, Eurowings e Brussels Airlines. Lufthansa abolisce il saluto «signore e signori» «Per noi è importante tenere in considerazione tutti al momento del saluto», ha confermato un portavoce di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) Anchesi piega ale dice addio alla formula di saluto a bordo introdotta da «». La notizia è stata divulgata dal quotidiano tedesco Bild e confermata da un portavoce della compagnia, la prima in Germania e fra le prime al mondo. La formula di saluto più “neutra”, che non è stata canonizzata, sarà estesa anche a tutte le controllate: Swiss, Austrian, Eurowings e Brussels Airlines.abolisce il saluto «» «Per noi è importante tenere in considerazione tutti al momento del saluto», ha confermato un portavoce di ...

