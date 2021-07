(Di martedì 13 luglio 2021)- L'Italia, con la vittoria ari rigori contro l'Inghilterra, ha vinto il secondodella sua storia. Il cammino degli azzurri è stato tutt'altro che semplice, ed ha visto la Nazionale misurarsi contro grandi team. Belgio, Spagna ed Inghilterra erano infatti tre grandi squadre, che l'Italia ha però saputo superare pur soffrendo in determinati frangenti. Ladello Sport, quest'oggi, presenta un 'pagellone' con voti e giudizi per ogni calciatore dell'Italia. Ilsu, in particolare, sembra essere duro. Il capitano del Napoli ha preso parte da protagonista a questi ...

Advertising

Spazio_Napoli : Gazzetta pizzica Insigne: il giudizio sull'Europeo -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta pizzica

SpazioNapoli

Massimo Cecchini e Chiara Zucchelli per.it mourinho Niente 'pirla' stavolta. Nel 2021 José Mourinho comincia volando alto con una citazione sul nulla di Marco Aurelio - prendendo la statua che domina il Campidoglio come ispirazione ...Gli incontri sono condotti da Graziella Frasca Gallo, la gieffegi delladi Loano. Sempre ... il trallalero genovese con lasalentina e la tammurriata. In cartellone la Nuova Compagnia ...La narrazione è molto (quasi tutto) anche nel calcio”. ianluigi Donnarumma è sempre al centro dell’attenzione. Se fosse andato via a zero dalla Lazio non ci sarebbe stato tutto questo macello mediatic ...REGGIO EMILIA. Pizzicato a sfrecciare a 156 chilometri all’ora dal “super autovelox” della polizia stradale sulla Statale 63 che da Reggio porta verso l’Appennino (dove vige il limite dei 90 chilometr ...