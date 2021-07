Gallipoli | violenza sessuale su due turiste di 19 anni | denunciati due 35enni Le hanno fatte ubriacare e poi le hanno aggredite

(Di martedì 13 luglio 2021) Le ragazze erano arrivate da Verona e soggiornavano in un b&b: proprio i gestori la mattina dopo le avevano trovate in stato confusionale e avevano allertato i soccorsi

Italia_Notizie : Gallipoli, violenza sessuale su due turiste di 19 anni: denunciati due 35enni. 'Le hanno fatte ubriacare e poi le h… - rep_bari : Gallipoli, violenza sessuale su due turiste di 19 anni: denunciati due 35enni. 'Le hanno fatte ubriacare e poi le h… - PugliaStream : Gallipoli, ragazze venete «abusate» Due indagati per violenza sessuale - CSalentino : Violenza sessuale ai danni di due giovani turiste venete a Gallipoli: nei guai due trentacinquenni… - rep_bari : Gallipoli, violenza sessuale su due turiste di 19 anni: arrestati due 35enni. 'Le hanno fatte ubriacare e poi le ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Gallipoli violenza

Il Fatto Quotidiano

...bar di. Le due turiste sono state fatte ubriacare e poi molestate sessualmente: i due uomini, di cui uno salentino con precedenti per droga, le avrebbero indotte a subire la loro...(Lecce) " Scattano due denunce per lo stupro denunciato nei giorni scorsi ada due giovani turiste venete. I carabinieri della stazione ionica, infatti, in mattinata ...di...Sono due uomini di 35 anni accusati di aver approfittato delle due turiste dopo averle fatte ubriacare. Alla denuncia si è giunti dopo la testimonianza delle vittime ...GALLIPOLI (Lecce) – Scattano due denunce per lo stupro denunciato nei giorni scorsi a Gallipoli da due giovani turiste venete. I carabinieri della stazione ...