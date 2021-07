Gallipoli | due denunciati per ipotesi di violenza sessuale su due ragazze Erano state ricoverate

repubblica : Gallipoli, violenza sessuale su due turiste di 19 anni: arrestati due 35enni. 'Le hanno fatte ubriacare e poi le ha… - Telebari : Turiste 19enni abusate a Gallipoli, carabinieri fanno luce sulla vicenda: denunciati due uomini di 35 anni - #Bari… - infoitsalute : Violenza Sessuale Ai Danni Di Due Giovani Turiste Venete A Gallipoli: Nei Guai Due Trentacinquenni - Loredanataberl1 : RT @repubblica: Gallipoli, violenza sessuale su due turiste di 19 anni: arrestati due 35enni. 'Le hanno fatte ubriacare e poi le hanno aggr… - giancarlodeoda1 : RT @repubblica: Gallipoli, violenza sessuale su due turiste di 19 anni: arrestati due 35enni. 'Le hanno fatte ubriacare e poi le hanno aggr… -

Ultime Notizie dalla rete : Gallipoli due

Corriere della Sera

, 'drogate e abusate'19enni venete in vacanza - Esclusa la violenza sessuale completa Trovate in un profondo stato di alterazione psico - fisica. Indagano i carabinieri...di 35 anni sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della compagnia dicon l'accusa di violenza sessuale ai danni dituriste venete, di 19 anni, conosciute a...Due uomini di 35 anni sono stati denunciati in stato di libertà per ipotesi violenza sessuale ai danni di due 19enni di Verona durante una vacanza a Gallipoli. Hanno entrambi 35 anni e sono italiani.NARDO' - Il docente neritino premiato alla Settimana della Cultura del Mare di Gallipoli. Il comitato scientifico della Settimana della Cultura del Mare ha conferito ieri al professore Giuseppe Piccio ...