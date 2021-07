Furto in casa mentre i proprietari sono al funerale. Ordinanza cautelare per 6 nel Salernitano (Di martedì 13 luglio 2021) Un gruppo criminale responsabile di numerosi furti all’interno di abitazioni è stato sgominato nel Salernitano. I Carabinieri del Comando provinciale di Salerno hanno eseguito un’Ordinanza cautelare emessa dal gip di Nocera Inferiore su richiesta della Procura nocerina nei confronti di 6 persone, 3 destinatarie della misura della custodia cautelare in carcere, una agli arresti domiciliari e due destinatarie del divieto di dimora in provincia di Salerno. Le indagini svolte dai Carabinieri di Mercato San Severino hanno fatto luce sull’esistenza del gruppo criminale autore dei furti in abitazioni, particolarmente ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 luglio 2021) Un gruppo criminale responsabile di numerosi furti all’interno di abitazioni è stato sgominato nel. I Carabinieri del Comando provinciale di Salerno hanno eseguito un’emessa dal gip di Nocera Inferiore su richiesta della Procura nocerina nei confronti di 6 persone, 3 destinatarie della misura della custodiain carcere, una agli arresti domiciliari e due destinatarie del divieto di dimora in provincia di Salerno. Le indagini svolte dai Carabinieri di Mercato San Severino hanno fatto luce sull’esistenza del gruppo criminale autore dei furti in abitazioni, particolarmente ...

Ultime Notizie dalla rete : Furto casa Il pilota McLaren Norris derubato dell'orologio da 46.000 euro nel caos di Wembley dopo Italia - Inghilterra ... non hanno risparmiato il pilota della McLaren Lando Norris vittima di un furto al termine dell'...bloccato all'esterno dello stadio mentre saliva sulla sua McLaren Gt da 175mila euro per tornare a casa.

Ubriaco e violento, prende a calci e pugni la Polizia Locale I precedenti penali del 40enne andavano dalla rapina al furto, passando per le lesioni e la ... Dopo le pratiche di rito è stato condotto alla Casa circondariale di via Coroneo in stato di arresto.

Furto in casa: cassaforte smurata e portata via FirenzeToday Furto in casa durante il funerale, banda sgominata nel Salernitano Sgominato nel Salernitano un gruppo criminale, responsabile di numerosi furti all'interno di abitazioni. Così spregiudicato da agira anche durante il funerale di un loro familiare.

Svaligiano la casa mentre la famiglia è al funerale del parente nel Salernitano Svaligiano la casa mentre la famiglia è al funerale del parente morto. È accaduto anche questo nel Salernitano, dove i Carabinieri del Comando provinciale di Salerno e di Mercato San Severino sono riu ...

