Fratelli d' Italia davanti alla Lega | i nuovi sondaggi confermano il primato del centrodestra

(Di martedì 13 luglio 2021) Manca ancora molto tempo alle elezioni politiche, in considerazione del fatto che il Governo Draghi ha ancora molta strada da fare, sul fronte delle riforme strutturali, così come richiede l'Europa per erogare i fondi di cui al Recovery Plan. Da qui ai prossimi mesi, serve insomma un Esecutivo coeso e compatto, pur nella eterogeneità delle sue componenti. Ciò nonostante, gli istitutistici continuano le loro attività, per rappresentare - nel modo più accurato possibile - qual è il 'sentiment' deglini con il passare del tempo. Ebbene, forse qualcuno potrà essere anche stupito, ma in base ai dati SWG abbiamo che al momento ...

Advertising

locamanuel73 : È emozione indescrivibile. È qualcosa di magico . Abbiamo fatto la storia! Da ieri sera quando ci incontreremo avre… - SerieA : Fratelli d'Italia ?????? #Euro2020 #WeAreCalcio - chetempochefa : “Non smettere mai di sognare Matteo, dietro di te ci saremo sempre anche noi e tutti gli italiani. Ci siamo sentiti… - Spooky_The_Tuff : RT @Soppressatira: La Meloni, dopo tutte le vicissitudini giudiziarie, vuole rilanciare Fratelli d’Italia in Calabria. Servirebbe un indult… - twMec : Comunque voi capite che la difesa della democrazia e della libertà individuale non potrà più prescindere senza una… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli Italia

Ignazio La Russa, did', ha chiesto a Casellati di non fare passi indietro sulla sua scelta di sospendere la seduta appena iniziata, parlando di "cortesia istituzionale nei confronti ...Articolo in aggiornamento Inizia la battaglia in Senato sul ddl Zan . Prima della discussione in Aula, durante la riunione della commissione, Lega ed'hanno chiesto che il disegno di legge contro l'omotransfobia torni in commissione Giustizia a Palazzo Madama. I componenti della commissione di Partito democratico e Movimento 5 ...Roma, 13 lug - “La posizione di Fratelli d’Italia è un secco no anche a fronte della posizione intransigente dell’onorevole Zan e della maggioranza. No alla cultura gender, all’ideologia gender all’in ...SPORT Italia-Inghilterra, Kate Middleton e il Principe William ... Potrebbe interessarti: William e Harry: nuove rivelazioni sulla rottura tra i fratelli Windsor (SoloDonna) LEGGI ANCHE. Il principe ...