Francia, obbligo di green pass per ristoranti e trasporti. L’annuncio di Macron (Di martedì 13 luglio 2021) L’appello del Premier francese Emmanuel Macron ha deciso, il green pass inizierà a svolgere un ruolo di primaria importanza in tutta la Francia. Il Premier francese ha annunciato, come già succede in Italia, l’obbligo di vaccinazione, entro il 15 settembre del personale sanitario. Qualora questo non accadesse perderanno lavoro e il salario. “Se non agiamo da oggi il numero di casi continuerà – ha detto riferito alla variante Delta – ad aumentare fortemente e darà vita a ricoveri in aumento dal mese di agosto”. E poi l’appello a sottoporsi al vaccino in maniera del tutta volontaria per riuscire ad ... Leggi su 361magazine (Di martedì 13 luglio 2021) L’appello del Premier francese Emmanuelha deciso, ilinizierà a svolgere un ruolo di primaria importanza in tutta la. Il Premier francese ha annunciato, come già succede in Italia, l’di vaccinazione, entro il 15 settembre del personale sanitario. Qualora questo non accadesse perderanno lavoro e il salario. “Se non agiamo da oggi il numero di casi continuerà – ha detto riferito alla variante Delta – ad aumentare fortemente e darà vita a ricoveri in aumento dal mese di agosto”. E poi l’appello a sottoporsi al vaccino in maniera del tutta volontaria per riuscire ad ...

Advertising

SkyTG24 : In #Francia si dovrà mostrare un pass sanitario anche per entrare in caffè, ristoranti, centri commerciali. Arriva… - Adnkronos : #Macron annuncia che pass sanitario sarà necessario per accedere a tutti gli eventi o luoghi in cui siano riunite p… - Corriere : La Francia verso l’obbligo del green pass per andare al ristorante - Nicolet04458256 : RT @AlessandroCere7: Obbligo #PassSanitaire dai 12 anni Fa più paura #Macron del virus #Francia - armando_50 : RT @SkyTG24: In #Francia si dovrà mostrare un pass sanitario anche per entrare in caffè, ristoranti, centri commerciali. Arriva anche l'obb… -