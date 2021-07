Francia, multa record a Google da 500 milioni: "È sleale con la stampa" (Di martedì 13 luglio 2021) multa record contro Google in Francia. L' autorità francese per la concorrenza ha inflitto una sazione di 500 milioni di euro a Google, il colosso globale del web con sede negli Usa. L'Authority ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 luglio 2021)controin. L' autorità francese per la concorrenza ha inflitto una sazione di 500di euro a, il colosso globale del web con sede negli Usa. L'Authority ...

Advertising

ilpost : L’Antitrust francese ha multato Google per 500 milioni di euro - messveneto : Francia, multa record da 500 milioni di euro contro Google - abollis : RT @ilpost: L’Antitrust francese ha multato Google per 500 milioni di euro - andreastoolbox : Francia, multa record da 500 milioni di euro a Google - Rai News - IsraelCoenM : RT @classcnbc: GOOGLE: 500 MLN€ DI MULTA DALLA FRANCIA #Google: multa da 500 mln€ dall'#antitrust francese per non aver rispettato l'ordin… -