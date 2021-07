Francia, multa da 500 milioni di euro contro Google per disputa sul copyright (Di martedì 13 luglio 2021) Gli editori accusano il colosso Usa di non aver negoziato «in buona fede» le remunerazioni per la notizie diffuse sulla piattaforma. L’azienda: siamo delusi Leggi su ilsole24ore (Di martedì 13 luglio 2021) Gli editori accusano il colosso Usa di non aver negoziato «in buona fede» le remunerazioni per la notizie diffuse sulla piattaforma. L’azienda: siamo delusi

Advertising

ilpost : L’Antitrust francese ha multato Google per 500 milioni di euro - zazoomblog : Francia multa da 500 milioni di euro contro Google per disputa sul copyright - #Francia #multa #milioni #contro - genovesergio76 : RT @HuffPostItalia: Maxi multa in Francia per Google News, 'non ha negoziato in buona fede con editori' - HuffPostItalia : Maxi multa in Francia per Google News, 'non ha negoziato in buona fede con editori' - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Francia, multa record da 500 milioni di euro contro Google -