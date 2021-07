Francia, Macron: Obbligo vaccinale per personale medico e forti restrizioni per i non vaccinati (Di martedì 13 luglio 2021) ll presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato, in un messaggio alla nazione, l’Obbligo di vaccinazione anti-Covid entro il 15 settembre del personale sanitario. “Se non agiamo da oggi il numero di casi continuerà ad aumentare fortemente e darà vita a ricoveri in aumento dal mese di agosto”, ha ammonito Macron. Il Capo dello Stato non lo ha nascosto, estendendo l’uso su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di martedì 13 luglio 2021) ll presidente francese, Emmanuel, ha annunciato, in un messaggio alla nazione, l’di vaccinazione anti-Covid entro il 15 settembre delsanitario. “Se non agiamo da oggi il numero di casi continuerà ad aumentare fortemente e darà vita a ricoveri in aumento dal mese di agosto”, ha ammonito. Il Capo dello Stato non lo ha nascosto, estendendo l’uso su Quotidianpost.

Advertising

Adnkronos : #Macron annuncia che pass sanitario sarà necessario per accedere a tutti gli eventi o luoghi in cui siano riunite p… - pietroraffa : 1 milione di prenotazioni per la vaccinazione ieri in Francia dopo l'annuncio di Macron (pass per tutti+vaccinazion… - ilpost : In #Francia quasi un milione – un milione – di persone si è prenotato per il #vaccino in una notte. È successo dopo… - frenchlady87 : RT @pietroraffa: 1 milione di prenotazioni per la vaccinazione ieri in Francia dopo l'annuncio di Macron (pass per tutti+vaccinazione obbli… - vaniacavi : RT @Musso___: Gli aedi del MINCULPOP, tipo questo tale @enricomartial, secondo il quale Macron “favorisce la libertà e attività economica”… -