Francia, Macron: green pass per ristorante, treni e musei (Di martedì 13 luglio 2021) "Siamo la patria dell'illuminismo, dobbiamo vaccinarci". Con queste parole Macron estende in Francia l'utilizzo del green pass. Importante fermare la variante delta Un accorato appello, quello del presidente Macron, fatto alla Francia prima di dare un brutto colpo a tutti i francesi restii a vaccinarsi. Come riportata da il Corriere, "Siamo la nazione della scienza, di Louis Pasteur, dell'illuminismo. Se la scienza ci offre un'arma come la vaccinazione, dobbiamo usarla il più possibile". Queste le parole di Macron pronunciate prima di comunicare la vaccinazione ...

