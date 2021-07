Francia, l’Antitrust multa Google per 500 milioni di euro: “Non ha negoziato in buona fede con gli editori della stampa sui diritti” (Di martedì 13 luglio 2021) Non ha negoziato “in buona fede” con gli editori della stampa sulla questione relativa ai diritti legati all’uso del loro materiale e così l’autorità francese per la concorrenza ha deciso di infliggere a Google una multa da ben 500 milioni di euro. Il colosso Usa, spiega l’Authority, oltre a pagare la maxi-ammenda dovrà anche “presentare un’offerta di remunerazione per l’attuale utilizzo dei contenuti protetti” di editori ed agenzie di stampa. Se questo non dovesse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Non ha“in” con glisulla questione relativa ailegati all’uso del loro materiale e così l’autorità francese per la concorrenza ha deciso di infliggere aunada ben 500di. Il colosso Usa, spiega l’Authority, oltre a pagare la maxi-ammenda dovrà anche “presentare un’offerta di remunerazione per l’attuale utilizzo dei contenuti protetti” died agenzie di. Se questo non dovesse ...

