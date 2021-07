Francia | effetto Macron | record prenotazioni di vaccini dopo nuove restrizioni Renzi | “Impariamo” Meloni | “Agghiacciante”

Leggi su tpi

(Di martedì 13 luglio 2021)diinper ricevere il vaccino contro Covid-19l’annuncio del presidente Emmanueldiper chi non avrà il pass sanitario, rilasciato ai vaccinati. In un discorso trasmesso ieri dalla televisione,ha dichiarato che per fermare la diffusione della variante Delta del nuovo coronavirus il governo intende arrivare a vaccinare l’intera popolazione del paese, annunciando anche l’obbligo di vaccinazione per tutto il personale sanitario. Il presidente francese ha anche dichiarato che da agosto per ...