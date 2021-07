Francia, boom di prenotazioni di vaccinazione dopo il discorso di Macron. Merkel: “Non faremo come loro, niente obbligo” (Di martedì 13 luglio 2021) Ha fatto centro l’annuncio del presidente francese Emmanuel Macron sulla necessità di avere il pass sanitario per quasi ogni attività: dal bar ai mezzi pubblici, passando per centri commerciali e ristoranti. Pass che si ottiene con la vaccinazione, il certificato di guarigione e un test negativo che dall’autunno non sarà più a carico del servizio sanitario. E così oggi è stato registrato un vero e proprio boom di richieste di vaccinazione. Ma la Francia oggi ha anche toccato il record delle somministrazioni contro il Covid che, ha annunciato il premier Jean Castex, sono state 792.339. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Ha fatto centro l’annuncio del presidente francese Emmanuelsulla necessità di avere il pass sanitario per quasi ogni attività: dal bar ai mezzi pubblici, passando per centri commerciali e ristoranti. Pass che si ottiene con la, il certificato di guarigione e un test negativo che dall’autunno non sarà più a carico del servizio sanitario. E così oggi è stato registrato un vero e propriodi richieste di. Ma laoggi ha anche toccato il record delle somministrazioni contro il Covid che, ha annunciato il premier Jean Castex, sono state 792.339. In ...

