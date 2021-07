Francia, boom di prenotazioni di vaccinazione dopo il discorso di Macron e l’annuncio del pass sanitario (Di martedì 13 luglio 2021) Ha fatto centro l’annuncio del presidente francese Emmanuel Macron sulla necessità di avere il pass sanitario per quasi ogni attività: dal bar ai mezzi pubblici, passando per centri commerciali e ristoranti. pass che si ottiene con la vaccinazione, il certificato di guarigione e un test negativo che dall’autunno non sarà più a carico del servizio sanitario. E così oggi è stato registrato un vero e proprio boom di richieste di vaccinazione. Il discorso ieri sera in diretta tv a reti unificate ha quindi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Ha fatto centrodel presidente francese Emmanuelsulla necessità di avere ilper quasi ogni attività: dal bar ai mezzi pubblici,ando per centri commerciali e ristoranti.che si ottiene con la, il certificato di guarigione e un test negativo che dall’autunno non sarà più a carico del servizio. E così oggi è stato registrato un vero e propriodi richieste di. Ilieri sera in diretta tv a reti unificate ha quindi ...

