Franceschini: approvato il decreto per Venezia, stop grandi navi a San Marco (Di martedì 13 luglio 2021) commenta 'A Venezia dal primo agosto le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco per il canale della Giudecca'. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Cultura, Dario Franceschini , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 luglio 2021) commenta 'Adal primo agosto lenon passeranno più davanti a Sanper il canale della Giudecca'. Lo ha scritto su Twitter il ministro della Cultura, Dario, ...

