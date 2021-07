FqMagazine in diretta dal Festival di Cannes con Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher – VIDEO (Di martedì 13 luglio 2021) Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher e il futuro, ipotizzato, dai giovani italiani. #SpinOff con Ilaria Mauri e Davide Turrini in diretta dal Festival di Cannes martedì 13 luglio alle ore 15 con i tre registi autori di Futura. Il documentario collettivo, girato in pellicola, presentato in queste ore alla Quinzaine des Realisateurs è un viaggio poetico, autentico, verista, tra piccoli gruppi di ragazzi italiani, da Nord a Sud, alle prese con la loro idea del tempo che verrà e che li vedrà adulti. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021)e il futuro, ipotizzato, dai giovani italiani. #SpinOff con Ilaria Mauri e Davide Turrini indaldimartedì 13 luglio alle ore 15 con i tre registi autori di Futura. Il documentario collettivo, girato in pellicola, presentato in queste ore alla Quinzaine des Realisateurs è un viaggio poetico, autentico, verista, tra piccoli gruppi di ragazzi italiani, da Nord a Sud, alle prese con la loro idea del tempo che verrà e che li vedrà adulti. L'articolo proviene da Il ...

