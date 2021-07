Forte dei Marmi capitale del nuovo cinema con Cinemadamare: il più grande raduno internazionale di giovani film-maker (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 luglio – Nell’Estate 2021, la perla della Toscana, Forte dei Marmi diventa capitale del nuovo cinema dall’11 al 14 luglio con cinemaDaMare, il più grande raduno internazionale di giovani filmmaker, con 50 cineasti provenienti da 30 paesi. Italia, Slovenia, Spagna, Guinea, USA, Marocco, Argentina, Cile, Germania, Francia, Canada, Inghilterra, Venezuela, Grecia, Messico, Perù, Siria, Russia, Brasile, Colombia, Finlandia, Pakistan, Libano, Cina, Portogallo, Turchia, Iran, Romania, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 luglio – Nell’Estate 2021, la perla della Toscana,deidiventadeldall’11 al 14 luglio conDaMare, il piùdi, con 50 cineasti provenienti da 30 paesi. Italia, Slovenia, Spagna, Guinea, USA, Marocco, Argentina, Cile, Germania, Francia, Canada, Inghilterra, Venezuela, Grecia, Messico, Perù, Siria, Russia, Brasile, Colombia, Finlandia, Pakistan, Libano, Cina, Portogallo, Turchia, Iran, Romania, ...

