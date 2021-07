"Forse nel weekend". Papa Francesco, slittano ancora le dimissioni: ecco le ragioni dietro all'ultimo stop (Di martedì 13 luglio 2021) ancora ricoverato, Papa Francesco. ancora al Policlinico Gemelli di Roma in seguito all'intervento al colon. Le dimissioni del Santo Padre erano inizialmente previste per domenica. Dunque lo slittamento a martedì-mercoledì. E ora, secondo quanto riporta Il Messaggero, i tempi potrebbero allungarsi ulteriormente. I medici avrebbero infatti suggerito a Bergoglio di avere pazienza, insomma di non affrettare il suo ritorno a Santa Marta con la conseguente ripresa degli impegni. Il suggerimento insomma è quello di attendere qualche giorno in più del previsto in modo da non compromettere il percorso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021)ricoverato,al Policlinico Gemelli di Roma in seguito all'intervento al colon. Ledel Santo Padre erano inizialmente previste per domenica. Dunque lo slittamento a martedì-mercoledì. E ora, secondo quanto riporta Il Messaggero, i tempi potrebbero allungarsi ulteriormente. I medici avrebbero infatti suggerito a Bergoglio di avere pazienza, insomma di non affrettare il suo ritorno a Santa Marta con la conseguente ripresa degli impegni. Il suggerimento insomma è quello di attendere qualche giorno in più del previsto in modo da non compromettere il percorso di ...

Advertising

SalaLettura : RT @NotizieB: @Alessan29913681 @sergiodesiena Decisamente! Forse dovremmo fare un po' di training #ConGliAnimali, per cercare di carpire i… - mipiacegiocaree : purtroppo mesa che prenderemo palo con lodo è uscita l’intervista con noemi nel video che avevano messo avevano det… - RetwittL : RT @GerberArancio: @carolinasanter1 @isidemoni @ImSophiaPLMS @DemoFranca @SalaLettura #ConGliAnimali #SalaLettura “Che dolce profumo esal… - RetwittL : RT @NotizieB: @Alessan29913681 @sergiodesiena Decisamente! Forse dovremmo fare un po' di training #ConGliAnimali, per cercare di carpire i… - mattdgv10 : forse non sa che nel calcio non esiste un contentino per entrambi. ormai siamo su un altro pianeta -