Firme false per il candidato Pd in Calabria alle Regionali 2020: arrestato il sindaco di Trebisacce (Di martedì 13 luglio 2021) Il sindaco di Trebisacce (Cosenza), Francesco Mundo, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla guardia di finanza che ha condotto l’operazione “Mayor”, coordinata dalla Procura di Castrovillari. Per due dipendenti comunali e’ stata disposta invece la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio, rispettivamente per tre e sei mesi. Sono 18 le persone iscritte nel registro degli indagati a cui, a vario titolo, le fiamme gialle di Sibari hanno notificato l’avviso di garanzia per peculato, concussione, truffa a danno di Ente locale, falsita’ ideologica commessa dal privato in atto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 luglio 2021) Ildi(Cosenza), Francesco Mundo, è statoe posto ai domiciliari dalla guardia di finanza che ha condotto l’operazione “Mayor”, coordinata dalla Procura di Castrovillari. Per due dipendenti comunali e’ stata disposta invece la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio, rispettivamente per tre e sei mesi. Sono 18 le persone iscritte nel registro degli indagati a cui, a vario titolo, le fiamme gidi Sibari hanno notificato l’avviso di garanzia per peculato, concussione, truffa a danno di Ente locale, falsita’ ideologica commessa dal privato in atto ...

