Firenze: Comune pubblica decalogo contro gli sprechi d'acqua in estate

Il Comune di Firenze ha pubblicato un decalogo di consigli e buone pratiche per ridurre gli sprechi di acqua, è utile leggerlo

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Comune Fuori centro Racconti urbani: lo spettacolo dal vivo scende in strada ... 3, 4 e 5 del Comune di Firenze. Fuori centro Racconti urbani è un progetto di Aria network culturale, Fa. R. M., Giocolieri e Dintorni, col patrocinio di Comune di Firenze e Q2, Q3, Q4 e Q5. È ...

Lo spartito perduto torna alla luce dopo 360 anni "Sono orgoglioso del lavoro di questo gruppo di giovani fiorentini - ha detto il presidente della Fondazione Teatro della Toscana e assessore alla Cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi - che ...

I nuovi positivi Comune per Comune Toscana Media News Firenze: un urlo per liberarci dal Covid Il 17 luglio le grida da 5 luoghi tra cui Forte Belvedere, Porta Romana, Torre San Niccolò: Fondazione Stensen insieme a Kinkaleri presentano una performance sonora che coinvolge tutta la città.

Lo spettacolo dal vivo scende in strada Fuori Centro Racconti Urbani è un progetto di Aria Network Culturale, Fa.R.M., Giocolieri e Dintorni, col patrocinio di Comune di Firenze e Q2, Q3, Q4 e Q5. È realizzato con il contributo di ...

