Fiorentina | Italiano | «Felice e motivato per la nuova avventura Faremo bene subito»

(Di martedì 13 luglio 2021) Sarà presentato ufficialmente alla stampa giovedì, alle 12, al Piazzale Michelangelo, il nuovo allenatore della, Vincenzo. Che intanto ha manifestato la sua soddisfazione per l'incarico, nonostante le polemiche e le incertezze che hanno preceduto il suo arrivo. Ha detto: «Sono molto contento di aver iniziato questa. Nei primi due giorni di allenamento ho fatto conoscenza del centro sportivo e della città di Firenze, ed anche dei ragazzi. E' un gruppo nuovo per me ed un'. Già questi due giorni mi hanno fatto capire che c'è grande voglia e grande ...

Commenta per primo Vincenzo, nuovo allenatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club prima della presentazione ufficiale alla stampa, in programma giovedì: 'Sono molto contento di aver iniziato ...Il neo tecnico della Viola ha parlato ai canali ufficiali del club toscano a due giorni dalla presentazione alla stampa.tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato al sito ufficiale del club viola dopo i primi giorni di allenamento a Firenze e in vista della presentazione ufficiale di giovedì: "Sono molto c ...