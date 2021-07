Fiorentina, Italiano: “Ci toglieremo soddisfazioni, c’è voglia di rivalsa” (Di martedì 13 luglio 2021) Le prime parole da neo tecnico della Fiorentina per Vincenzo Italiano che ha parlato così ai microfoni del club toscano Leggi su mediagol (Di martedì 13 luglio 2021) Le prime parole da neo tecnico dellaper Vincenzoche ha parlato così ai microfoni del club toscano

Advertising

acffiorentina : La Fiorentina presenterà ai tifosi il nuovo tecnico Vincenzo Italiano Giovedì 15 luglio. L’evento verrà trasmesso… - Mediagol : Fiorentina, Italiano: “Ci toglieremo soddisfazioni, c’è voglia di rivalsa” - MatteoDovellini : Vincenzo Italiano e la sua nuova avventura con la #Fiorentina: 'Cercherò di dare tutto me stesso, ho motivazioni al… - Fiorentinanews : Italiano: “Io e la Fiorentina ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Ho motivazioni altissime, c’è tutto per fare… - infoitsport : La Fiorentina e il mercato: Pradè aspetterà che i prezzi calino, mentre Italiano avrà tempo per fare le sue scelte.… -