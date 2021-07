Fiorentina, Italiano: “C’è entusiasmo, non vedo l’ora di iniziare” (Di martedì 13 luglio 2021) “Sono molto contento di aver iniziato questa avventura. Nei primi due giorni di allenamento ho fatto conoscenza del centro sportivo e della città di Firenze, ed anche dei ragazzi. È un gruppo nuovo per me ed un’avventura nuova”. Queste le prime parole da allenatore della Fiorentina di Vincenzo Italiano, in un video-intervista pubblicato sui canali viola. “Penso che già questi due giorni mi hanno fatto capire che c’è grande voglia e grande entusiasmo e sono convinto che quest’anno ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Si vede dall’entusiasmo che c’è, dalla voglia dei ragazzi, e quindi siamo carichi”, ha quindi continuato ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) “Sono molto contento di aver iniziato questa avventura. Nei primi due giorni di allenamento ho fatto conoscenza del centro sportivo e della città di Firenze, ed anche dei ragazzi. È un gruppo nuovo per me ed un’avventura nuova”. Queste le prime parole da allenatore delladi Vincenzo, in un video-intervista pubblicato sui canali viola. “Penso che già questi due giorni mi hanno fatto capire che c’è grande voglia e grandee sono convinto che quest’anno ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Si vede dall’che c’è, dalla voglia dei ragazzi, e quindi siamo carichi”, ha quindi continuato ...

