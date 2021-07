Festival di Cannes, il mastodontico ritorno su JFK di Oliver Stone: “La Verità è importante” (Di martedì 13 luglio 2021) Oliver Stone non si arrende. Per lui la scoperta della Verità resta un’urgenza, specie quando sotto la lente giace la Storia americana. E nulla è per lui più importante che riaprire il caso – in realtà mai chiuso – dell’assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy, a trent’anni dal suo indimenticabile e controverso film JFK – Un caso ancora aperto. Eccolo dunque arrivare sulla Croisette, agguerrito come sempre, ad accompagnare il suo nuovo sforzo, il mastodontico progetto JFK Revisited: Through the Looking Glass, la cui prima parte è inserita nella sezione Cannes Premiere. “Saranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021)non si arrende. Per lui la scoperta dellaresta un’urgenza, specie quando sotto la lente giace la Storia americana. E nulla è per lui piùche riaprire il caso – in realtà mai chiuso – dell’assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy, a trent’anni dal suo indimenticabile e controverso film JFK – Un caso ancora aperto. Eccolo dunque arrivare sulla Croisette, agguerrito come sempre, ad accompagnare il suo nuovo sforzo, ilprogetto JFK Revisited: Through the Looking Glass, la cui prima parte è inserita nella sezionePremiere. “Saranno ...

