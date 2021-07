Festival di Cannes 2021, il red carpet del settimo giorno: i look più belli (Di martedì 13 luglio 2021) Il Festival di Cannes riaccende la settimana con un nuovo red carpet del 12 luglio dedicato all’attesissimo film The French Dispatch, diretto da Wes Anderson. Impossibile negare l’attenzione dei paparazzi (e dei fan) nei confronti di Timothée Chalamet, un attore che deve la propria fama soprattutto al film Chiamami col tuo nome. A Cannes, l’attore partecipa al red carpet con un completo grigio metallizzato firmato Tom Ford, abbinato ad un paio di occhiali da sole. Per l’anteprima di The French Dispatch arriva a Cannes anche Tilda Swinton. Dopo l’omaggio a Pier Paolo Pasolini a Roma, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 13 luglio 2021) Ildiriaccende la settimana con un nuovo reddel 12 luglio dedicato all’attesissimo film The French Dispatch, diretto da Wes Anderson. Impossibile negare l’attenzione dei paparazzi (e dei fan) nei confronti di Timothée Chalamet, un attore che deve la propria fama soprattutto al film Chiamami col tuo nome. A, l’attore partecipa al redcon un completo grigio metallizzato firmato Tom Ford, abbinato ad un paio di occhiali da sole. Per l’anteprima di The French Dispatch arriva aanche Tilda Swinton. Dopo l’omaggio a Pier Paolo Pasolini a Roma, ...

Festival_Cannes : ??#Photocall TRE PIANI by NANNI MORETTI #Cannes2021 #Competition - Corriere : Festival di Cannes, ovazione per Nanni Moretti: 11 minuti di applausi - anthunesarth : Bella Hadid utilizando Schiaparelli no tapete vermelho do Festival Cannes 2021. #Cannes2021 Fotos: Getty Images - SienaCinema : RT @01Distribution: Sul #redcarpet di #Cannes2021, #NanniMoretti e il #cast di #TrePiani. Accolto con standing ovation e 11 minuti di appla… - tusselpuff : @fulvioabbate @Festival_Cannes Leggo la recensione sul Guardian: stroncato. -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Cannes Garrel a Cannes, porto in sala la generazione Greta L'attore è al festival anche con The story of my wife diretto dall'ungherese Ildikó Enyedi, in gara per la Palma d'oro. E lo si vedrà anche alla Mostra del cinema di Venezia se come sembra sarà ...

Bella Hadid si tuffa senza freni nella sua nuova storia d'amore Sarà una lunga estate calda quella di Bella Hadid . Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta fasciata in abiti da sogno nei suoi red carpet al Festival di Cannes, ora lascia di stucco con il suo corpo statuario esaltato dal bikini. Ad Antibes con la sua nuova fiamma si tuffa senza paura nel nuovo amore e nelle acque limpide della Costa ...

Festival di Cannes 2021: programma, ospiti e tutte le news di oggi Sky Tg24 JFK Revisited: Through the Looking Glass, di Oliver Stone, arriva al Festival di Cannes Lunedì 12 Luglio è stato proiettato al Festival di Cannes la pellicola JFK Revisited: Through the Looking Glass, di Oliver Stone.

Anderson con un film d'amore per il giornalismo e le verità su Jfk per Stone a Cannes "The French Dispatch" è il film del regista texano mentre il regista newyorkese rivisita il suo documentario sull'assassinio di Kennedy con le verità emerse dai documenti desecretati ...

