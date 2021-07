Festival di Cannes 2021 | il meglio di mercoledì 14 luglio | la scommessa di Ildikó Enyedi e gli amori di Jacques Audiard

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 luglio 2021) Con Red Rocket l’americano Sean Baker fa l’ingresso in selezione ufficiale, dopo il passaggio di The Florida Project alla Quinzaine des Réalisateurs nel 2017. Baker che di solito preferisce lavorare con cast misti di professionisti e non, per Red Rcket ha scelto come protagonista Simon Rex, che conosciamo dalla serie degli Scary Movie, ma che aveva iniziato la propria carriera nel porno: probabilmente l’attore adatto per incarnare l’atmosfera che si prevede «cupamente comica» del film. Simon Rex in Red Rocket. Il protagonista di Red Rocket infatti è un’ex magnaccia ed ex porno star in disarmo, e quando torna nella sua città natale in Texas, dove vivono la sua ex moglie e la suocera, non ...