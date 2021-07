Fenomenologia degli invisibili | tra tradizioni | paure e sogni

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Ci sono momenti in cui glitornano ad essere visibili. E questo in genere avviene grazie all’arte, alla parola, al cinema, alla letteratura. Così un poeta come Nanni Balestrini, con il suo romanzo intitolato non a caso Gli, sul finireanni Ottanta restituì la parola a quella generazione che sembrava essersi volatilizzata e che tanti «disastri» aveva combinato durante il decennio precedente. COSÌ DE SICA E ZAVATTINI, nell’Italia che si avviava a vivere il boom economico, portavano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.