Fendi: l'Haute Couture ispirata alla magnificenza di Roma (Di martedì 13 luglio 2021) Life&People.it Fendi Haute Couture Autunno Inverno 2021 – 2022: come in un tempo sospeso fatto di lentezza e leggerezza, oscurità e luce, è stato svelato il cortometraggio della collezione realizzata dal direttore artistico Kim Jones. Un film emozionate, profondamente evocativo e trascinante; girato da Luca Guadagnino, il regista di "Chiamami con il tuo nome"; con la musiche sorprendente di Max Richter: una canzone spirituale e corale, "Arbenita", utilizzata come colonna sonora. Un'ambientazione creata a Cinecittà che imita la sede mondiale di Fendi, il Palazzo della Civiltà Italiana; uno sguardo verso Roma che evoca ...

