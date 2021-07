Femminismo, l’epicentro in America Latina oltre gli obiettivi dell’Occidente bianco: dalle pressioni sul potere alla lotta alle disuguaglianze (Di martedì 13 luglio 2021) Guerrigliere, leader indigene, meticce, contadine, povere, migranti o lesbiche: sono le protagoniste di quello che è il nuovo Femminismo contemporaneo, che ha come protagonista l’America Latina. Dalla lotta per il diritto di voto, l’aborto e il divorzio, che hanno infiammato l’Europa negli anni ‘60 e ‘70, ora il vero epicentro del movimento, più rinnovato e forte che mai, è il sud del continente Americano. Dall’esplosione del movimento Ni Una menos (Non una di meno) contro i femminicidi e dei pañuelos verdes per la legalizzazione dell’aborto in Argentina nel 2015, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Guerrigliere, leader indigene, meticce, contadine, povere, migranti o lesbiche: sono le protagoniste di quello che è il nuovocontemporaneo, che ha come protagonista l’. Dper il diritto di voto, l’aborto e il divorzio, che hanno infiammato l’Europa negli anni ‘60 e ‘70, ora il vero epicentro del movimento, più rinnovato e forte che mai, è il sud del continenteno. Dall’esplosione del movimento Ni Una menos (Non una di meno) contro i femminicidi e dei pañuelos verdes per la legalizzazione dell’aborto in Argentina nel 2015, il ...

