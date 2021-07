Fedez non diffamò la giornalista, assolto a Livorno (Di martedì 13 luglio 2021) assolto “perché il fatto non sussiste”. Si è concluso così, oggi al tribunale di Livorno, il processo per diffamazione nei confronti del cantante Fedez, scaturito dalla querela presentata nei suoi confronti dalla giornalista Chiara Giannini. Fedez, che nell’udienza del febbraio scorso non si era presentato per legittimo impedimento, oggi è stato ascoltato dal giudice. Anche il pm aveva chiesto l’assoluzione del rapper e influencer. I fatti risalivano all’agosto del 2017 quando Chiara Giannini aveva sporto querela per un video, postato su Instagram da Fedez, in cui il cantante accusava la ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021)“perché il fatto non sussiste”. Si è concluso così, oggi al tribunale di, il processo per diffamazione nei confronti del cantante, scaturito dalla querela presentata nei suoi confronti dallaChiara Giannini., che nell’udienza del febbraio scorso non si era presentato per legittimo impedimento, oggi è stato ascoltato dal giudice. Anche il pm aveva chiesto l’assoluzione del rapper e influencer. I fatti risalivano all’agosto del 2017 quando Chiara Giannini aveva sporto querela per un video, postato su Instagram da, in cui il cantante accusava la ...

Advertising

mante : Il fatto che Fedez non abbia mai sentito nominare Scalfarotto pensando che sia un giornalista ne riduce un po’ l’al… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - stanzaselvaggia : Ho recuperato l’incontro Fedez/Cappato/Civati/Zan. E tra “il giornalista Scalfarotto e “lei ha cambiato sesso, quin… - Patrixros : RT @Ateodemocratico: Renzi: 'Il problema non è Fedez, ma è chi nella sinistra ha eletto Fedez leader della sx'. No Renzi, il problema sei t… - attilascuola : RT @AndreaVenanzoni: Hanno già spiegato a Fedez che Zan di nome non fa DDL? -