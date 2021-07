(Di martedì 13 luglio 2021) La leggendariasi prepara indell’appuntamento della vita, e spiega come sta vivendo questo momento particolare La Divina si prepara per regalare all’Italia la nuova, ennesima emozione… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Federica Pellegrini si carica in vista del grande evento: “Le voglio riprovare..” - #Federica #Pellegrini #carica… - diminombreee : @CoglioneBionico mi ricordo ancora la sua faccia sul podio dei 200 stile libero di due anni fa vinti da federica pe… - bethfuckoff : Esempio lampante di Federica Pellegrini, una atleta doc e i giornali “Federica Pellegrini donna muscolosa” - trinityvigorsky : @francescacheeks ~ federica pellegrini - veneto_ : NUOTO Thomas Ceccon Ilaria Cusinato - @ilaria_cusinato Manuel Frigo Pier Andrea Matteazzi Federica Pellegrini -… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

... mentre è stata svelata una degli 'ambassador', degli atleti che presteranno il loro volto a Discovery come testimonial dell'evento,. Tante le partnership che permetteranno ad un ...OLYMPIC AMBASSADOR DISCOVERY+ Una squadra d'eccellenza così schierata non poteva che avere con sè anche la persona considerata unanimemente la più grande atleta italiana in ...Dal 23 luglio all’8 agosto Discovery diventerà la casa ufficiale delle Olimpiadi in Europa e seguirà l’evento 24 ore su 24 ...Dal 23 luglio all’8 agosto ci si potrà finalmente godere i Giochi Olimpici Tokyo 2020, la 32esima edizione, minuto per minuto su discovery+.