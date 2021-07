FdI si attesta al primo posto con il 20 | 8% | scavalcata la Lega

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : FdI attesta

outstream Nell'ultimo annoha avuto un andamento in costante ascesa, passando dal 12% del marzo 2020 al 20,8 di oggi. La Lega al contrario è scesa nello stesso periodo dal 30,7% al 20,2%. Più ...Il partito di Giorgia Meloni supera la Lega che sial 20,2%, perdendo in sette giorni lo 0,... Nell'ultimo annoha avuto un andamento in costante ascesa, passando dal 12% del marzo 2020 al ...Dopo mesi e settimane passate all'insegna del populismo e della politica omofoba e xenofoba di Orbaniana memoria, Fratelli d'Italia nell'ultima settimana ha guadagnato lo 0,3% diventando, così, il pri ...Lo diciamo da molto tempo, la politica di Giorgia Meloni sta portando grandi risultati, e infatti FdI sorpassa la Lega, ora è il primo partito al 20,8%. La coerenza di Giorgia Meloni, soprattutto nell ...